Kinderrechter in Breda over problemen jeugdzorg: ’We stapelen wachtlijst op wachtlijst’

BREDA - Het zijn schrijnende zaken, vindt de Bredase jeugdrechter Susanne Tempel. Kinderen die door ernstige problemen thuis onder toezicht van een gezinsvoogd worden geplaatst, maar door gebrek aan voogden op een wachtlijst belanden. Of kinderen die noodgedwongen in een gesloten jeugdinstelling blijven hangen omdat er geen plek is in een minder streng regime.

,,We stapelen wachtlijst op wachtlijst. Dat is heel frustrerend voor kinderen, maar ook voor ons als kinderrechters. Wij spreken louter via een vonnis.”

In het voorjaar kregen kinderrechters in de gaten dat de jeugdzorg kampt met een groeiend tekort aan medewerkers. ,,We ontdekten dat het geen incidenten zijn. Je hoort van collega's dat zij ook zaken hebben waarin dat speelt. Ook andere rechtbanken lopen daar tegen aan, lees ik in hun beslissingen. Dan weet je dat sprake is van een patroon.”

Stevig signaal

Het leidde ertoe dat de rechtbank Zeeland-West Brabant tientallen uitspraken in jeugdzaken geanonimiseerd online publiceerde. Dat was een stevig signaal: dat het onaanvaardbaar is om gezinnen met problemen maandenlang niet te helpen. Dat het niet te verkroppen is om kinderen die met geweld of mishandeling te maken hebben, op een wachtlijst te parkeren.

Tempel beseft dat jeugdinstellingen daar zelf ook stevig van balen. Er wordt niet voor niets actie gevoerd voor meer geld en personeel.

De kinderrechter herkent zich in het beeld bij dat een toenemend aantal kinderen onder toezicht wordt geplaatst (OTS-maatregel) vanwege vechtscheidingen.

,,Ik heb geen cijfers over de redenen voor een OTS bij jeugdinstellingen. Mijn ervaring is wel dat er tien jaar geleden veel minder onder toezicht-stellingen waren waarvan de oorzaak hardnekkige problemen tussen scheidende ouders waren. In deze complexe zaken liggen emoties op de loer. Gezinsvoogden lopen op eieren, je hebt al snel een klacht aan je broek.” In 2018 lagen er landelijk ruim 36.000 echtscheidingen bij de rechter.

Volledig scherm Het aantal onder toezicht-stellingen van kinderen als gevolg van vechtscheidingen is in de afgelopen tien jaar toegenomen.

Bij gebrek aan een toegewezen gezinsvoogd hebben jeugdrechters, aldus Tempel, de neiging om de vinger aan de pols te houden en de zaak nog eens op zitting te willen zien. Dat zorgt weer voor vertraging en stroperigheid, óók (of juist) bij de rechtbank.