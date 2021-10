Kinderraad zorgt voor regenboogzebrapad in Zundert

Slordighe­den, typefouten en verschrij­vin­gen: Breda repareert ‘mankemen­ten’ in bestem­mings­plan­nen

19 oktober BREDA - De kans dat er langs de Emerparklaan in Breda opeens een torenflat van zestig meter hoogte verrijst is een stuk kleiner geworden. Burgemeester en wethouders gaan een foutje in het bestemmingsplan namelijk ‘repareren’.