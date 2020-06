Kinderopvang moet deze zomermaanden alle zeilen bijzetten

Het is een complexe puzzel die Judith Deliën op dit moment legt om het schema voor de zomervakantie rond te breien. Deliën is directeur van Kinderopvang Eskadee, negen locaties in de gemeente Drimmelen. “Normaal maakt 60 procent van de kinderen gebruik van de zomeropvang. Dit jaar gaat het om 90 procent.”

Personeelstekort in juli en augustus

Volgens een onderzoek van het platform Kinderopvang Werkt verwacht één derde van de kinderopvangorganisaties een personeelstekort in de maanden juli en augustus. Niet alle kinderen gaan op vakantie, of gaan minder lang en minder ver weg, terwijl een groot deel van de pedagogische medewerkers wél vakantiedagen opneemt.

Quote Je wilt het liefst vertrouwde gezichten op de locaties Judith Deliën, Directeur Kinderopvang Eskadee

“Toen ik vanochtend de onderzoeksresultaten hoorde, was mijn reactie: oh wat fijn dat andere centra met hetzelfde probleem worstelen”, vertelt Deliën. Bij haar organisatie worden in januari de vakanties al toegekend. “Die planning is gebaseerd op een stabiel kinderopvanggebruik van 60 procent. En dat is nu helemaal anders.”

Daarbij komt dat sommige van de medewerkers in de kwetsbare groep zitten en dus niet inzetbaar zijn. Er zijn er zelfs die hun baan hebben opgezegd.”

Alle zeilen bijzetten

Tel daarbij het structurele personeelstekort op en een kinderopvangorganisatie als Eskadee moet alle zeilen bijzetten. Deliën geeft aan dat ze het schema wel rondkrijgt, maar hiervoor wel gebruik moet maken van uitzendkrachten. “Eigenlijk is dat iets wat je niet wilt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten op de locaties. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat vaste medewerkers op hun tenen moeten lopen, want dat doen ze al een hele tijd. Vakanties intrekken is dan ook geen optie.”

Ziekteverzuim

De enquête van Kinderopvang Werkt toont aan dat grote kinderopvangorganisaties in ons land nóg meer dan de kleinere problemen verwachten als gevolg van het personeelstekort. Het ziekteverzuim is fors en medewerkers die in de risicogroep voor corona vallen kunnen niet worden ingezet.

Uitdagend zomerprogramma

Kober Kinderopvang - meer dan 185 locaties in West-Brabant - herkent zich niet in het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Regiomanager Anouk van Lange van Kober: “Ook wij zien dat de vraag naar kinderopvang de komende maanden stijgt. Maar we hebben hier de afgelopen maanden al op geanticipeerd en hard gewerkt aan het samenstellen van een leuk en uitdagend zomerprogramma. Hierdoor kunnen nu alle inspanningen geleverd worden op de groepen en hoeven we geen voorbereidend werk meer voor de zomer te doen.”

Quote Ook wij zien dat de vraag naar kinderop­vang de komende maanden stijgt Anouk van Lange, Regiomanager Kober Kinderopvang

Kober heeft, zegt Van Lange, weinig te lijden gehad onder het personeelstekort. “Natuurlijk bestaat bij ons nog wel een vraag naar medewerkers, maar we kennen zeker niet de tekorten waardoor we locaties of groepen niet meer draaiende kunnen houden. Daarnaast denk ik dat wij heel goed voor ons personeel hebben gezorgd, waardoor de mensen die binnen de maatregelen van het RIVM kunnen werken, ook daadwerkelijk aan het werk zijn.”

Krimpende economie