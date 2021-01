Kinderen met snotneus niet meer welkom op Bredase scholen

Besmettelijker

Zowel ouders als medewerkers op de scholen maken zich volgens INOS zorgen om de Britse corona-variant, die ook al in Nederland is vastgesteld. Onder meer op een school in Rotterdam zijn in korte tijd meerdere mensen besmet geraakt. Deze variant verspreidt zich nog makkelijker, en is besmettelijker is voor alle leeftijdsgroepen, ook voor kinderen.