Kinderen in nood vanaf komende week niet meer geholpen door Jeugdbescherming Brabant vanwege te hoge werkdruk

Twee keer zoveel woningen in cultuur­clus­ter Klavers Jansen in Breda

7:00 BREDA - Op cultuurcluster Klavers Jansen in de wijk Belcrum in Breda komen 165 appartementen, daarmee is de behuizing veel forser dan eerst was ingetekend. In eerdere plannen werd nog uitgegaan van 18 woningen en 20 appartementen aan de Minister Kanstraat en een complex met 40 appartementen op de hoek Industriekade/Belcrumweg. Daar wordt nu behoorlijk van afgeweken.