Kinderen geven bijen de ruimte in Zundert

ZUNDERT - ,,Zo willen we de bloemen dichterbij de bijen brengen in Zundert en de bijen dichterbij de bloemen." Wethouder Patrick Kock legt het in de stromende regen liefdevol uit aan de groepen 3 en 4 van basisschool De Zonnebloem. Ze planten samen een kastanjeboom, de Zundertse Vincent van Gogh, op het grasveldje aan de Nederven.

De wethouder heeft een zonnebloem in zijn rechterhand en een stoffen bij in de ander. Wat de bij uit de bloem haalt? ,,Honing", roepen de klassen in koor. ,,Bijna goed, het is nectar. Daarvan maken de bijen honing", verbetert hij. En wat de bloem heeft aan de bij? ,,Honing!" Nee, de bloem heeft wat aan de bestuiving door de bij, maar het enthousiasme en nieuwsgierigheid van de kinderen is onmiskenbaar.

Quote Er zijn gastlessen van imkers zodat er echt wat meer informatie is over de noodzaak van de bij. Laura Schallenberg, docente basisschool De Zonnebloem

Gastlessen van imkers

Het gaat niet goed met de bij, wat voor De Zonnebloem aanleiding was om hun jaarlijkse behandeling van een goed doel te wijden aan de bij. ,,De kinderen zijn heel enthousiast. Er zijn gastlessen van imkers zodat er echt wat meer informatie is over de noodzaak van de bij. Ze krijgen op vele manieren kennis, ook dat bijen echt geholpen moeten worden in hun leefomgeving", legt docente Laura Schallenberg uit.

Om ook daadwerkelijk wat te doen op openbare plekken, werd de gemeente gevraagd. De komende tijd gaan de oudere kinderen immers aan de slag met een viertal bijenhotels, die rondom de school worden geplaatst. ,,We hopen volgend jaar meer scholen mee te laten doen, vinden dit een heel goed initiatief. In meerdere opzichten", legt Jolanda de Krom namens de gemeente uit. Ze doelt op bewustzijn, op Zundert als stad van boomgaarden en in de verdere toekomst op het eventueel aanwakkeren van interesse in het vak.

Bloemenweides

De boom die geplant werd is gekoppeld aan de nationale Boomplantdag. Eigenlijk zouden ook de bloemenweides worden ingezaaid ten faveure van bijen en andere insecten, maar door de regen was de ondergrond daar nu te drassig voor. Naast de boom werden wensen van de kinderen begraven. Wensen als: dat er maar veel regen mag vallen zodat de boom blijft groeien. En: dat de boom gezond mag leven en groot mag worden.

Quote De bestuiven­de insecten zijn zo belangrijk, anders kan er haast geen fruit zijn of bloemen groeien. Rob Bink, Bijenhoudersvereniging Zundert & Rijsbergen