Kinderen én hun ouders blij met weer een potje voetbal: ‘Lekker hun energie kwijt’

BREDA - Zaterdagochtend, lekker zonnetje, goed weer om buiten te sporten en tientallen jongens en meisjes aan het voetballen bij Groen-Wit. Je zou bijna vergeten dat het bijna vier maanden geleden is dat het kon. Maar ze hollen weer over het veld, lachen met hun teamgenoten en luisteren (of niet) naar hun trainers. Iedereen blij. Mits ze niet ouder zijn dan 26...

Ot Jansen staat stralend ‘de pers te woord’. ,,Eindelijk weer gewoon met mijn vrienden voetballen”, zegt de 12-jarige middenvelder annex aanvaller. ,,Ik voetbal ook veel op straat, maar in mijn eigen team bij Groen-Wit is het toch anders. Nu hoop ik dat we weer snel verder kunnen met de competitie.”

Naast de leeftijdsgrens is er nog een beperking: buiten sporten mag alleen nog met spelers van je eigen vereniging. En wat ook niet mag: ouders als supporters langs de lijn. Voetbalmoeder Janine François loopt met een geel hesje en een glimlach de ouders te weren van de velden aan de Postiljonstraat. Ze is zelf heel blij dat haar eigen kroost het veld weer op mag: ,,Ze vinden het fijn om buiten te spelen en wij vinden dit een deel van de opvoeding. In coronatijd grijpen ze toch sneller naar een tablet, dus het is lekker dat ze nu hun energie weer kwijt kunnen.”

Quote Die leden van boven de 26 balen als een stekker Michael Smits

Met zo’n 500 jeugdleden is Groen-Wit in grootte de derde club van Breda. Michael Smits is hoofd jeugdopleiding. ,,Zo fijn om weer kinderen te horen lachen op de velden”, zegt hij tevreden. ,,Ook de ouders zijn blij dat hun kids weer buiten kunnen sporten. En voor de kinderen zelf is, behalve de beweging en de frisse buitenlucht, het feit dat ze hun sociale contacten weer hebben heel belangrijk. Wat ik hoor is dat ze vooral veel plezier hebben gemist en dat ze het lekker vinden om weer op het veld te kunnen voetballen. Kunnen ze hun energie weer kwijt.” Ook voor de trainers en begeleiders is het tof dat ze weer met hun spelertjes op het veld kunnen staan. Zoals bestuurslid Eric Koenraads weet: ,,Die hebben ook al die maanden hun hobby gemist.”

Sorry

Wat hem wel steekt, is de leeftijdsgrens. ,,Een trainer van een ouder elftal belde me al met de vraag of ze niet mee kunnen trainen. Sorry, zeg ik dan, maar dat staan de regels nu niet toe. Maar ik vind het moeilijk uit te leggen hoor, zeg ik eerlijk. Die leden van boven de 26 balen als een stekker. Alles bij Groen-Wit en de andere sportclubs heeft hier vier maanden stil gelegen. Dus iedereen wil weer graag het veld op, ongeacht de leeftijd.”

Nieuwe regels sporten - De leeftijdsgrens voor sporten in groepsverband gaat omhoog: tót 27 jaar.

- Sporten mag alleen met het eigen team binnen de eigen club en niet niet in competitieverband.

- Dit zei premier Rutte tijdens de persconferentie: ,,Zeker nu het voorjaar zich aandient, denken wij dat dit belangrijk is voor deze groep, die het gewoon al heel moeilijk heeft en dat het hier ook echt kan helpen. Daarom doen we het en daarom durven we het.”