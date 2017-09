Kindercorso Zundert: jong geleerd, oud gedaan

Waar de bouwers van het grote corso al meteen na hun grote dag beginnen met plannen smeden voor de volgende editie, is de spanningsboog voor de kids een stuk korter.

De meesten beginnen een week of twee van tevoren met het bouwen. Logisch, want het formaat van de praalwagens is ook niet te vergelijken. Maar de lol is er niet minder om.

Zeepkistenrace

Neem Lotte van Nispen (7) en haar vriendin Isa Sprenkels (8). Zij nemen met de wagen 'Koel Runnings' deel aan het kindercorso. "Mijn vader deed mee aan een zeepkistenrace, zo kwamen we op het idee", zegt Lotte daags voor het corso.

"We hebben een kist gemaakt, met daarin twee stukken zeep." Onmiskenbaar, met de woorden 'Dove', 'Zeep' en 'Soap' er op. "Ik hoop dat we winnen", kijkt Isa vast vooruit, "maar het plezier is wel het belangrijkste. Als we maar niet laatste worden!"

In Klein-Zundert bouwt heel groep 8 van de Antoniusschool aan 'Luxe Transport', een fors uitgevallen Jeep-achtig voertuig. Deze zaterdag zijn de 31 kids druk bezig met het tikken van de dahlia's, maar ze leggen de hamers graag neer voor de groepsfoto. "We zijn vorige week vrijdag begonnen met de opbouw", zegt Anne Hennekam (10).

Limousine

Ze wordt door de enthousiaste groep naar voren geduwd als zegsvrouw. "Het is een soort luxe limousine", legt ze uit, "omdat we nu nog het luxe leventje leiden van basisschoolleerling. Straks gaan we naar de middelbare, dan is dat voorbij met al dat huiswerk. Er waren in de klas een paar ideeën geopperd, maar hier was iedereen het wel mee eens."

Het Zundertse kindercorso wordt zondag voor de 67e keer gehouden. Het eindigt zoals vanouds in de veilinghal aan de Wernhoutseweg, waar Yvonne Gosens en Antoine Schraven met een hoop anderen de versiering al ophangen.

Enthousiasme

Het enthousiasme voor het kindercorso komt uiteraard van de 'grote broer', weet Schraven: "Vroeger mochten we als kinderen ook niet meehelpen met de bouw van de grote wagens. Lassen, op de steigers; veel te gevaarlijk. Dus gingen de kleintjes hun eigen wagentjes bouwen."

Dit jaar hebben zich zo'n 750 kinderen opgegeven, met 170 praalwagentjes. "Maar wie op het laatst toch wil aansluiten, is ook welkom hoor", zegt Gosens.