Kinderburgemeester Breda opent Mini Barst

Eis 2 jaar cel tegen verslaafde voor steken vermeende dealer na leveren ‘slechte coke’ in Breda

11:47 BREDA - Was een gek beeld, 23 december vorig jaar bij winkelcentrum Hoge Vucht. Een man hield een auto aan. De man stapte in en niet veel later renden ze achter elkaar de auto uit. De bestuurder met een bebloede hand en de ander met een mes. Die stapte daarna weer in en reed met de auto weg.