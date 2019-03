Kinderboerderij Wolfslaar in Breda geeft goede voorbeeld: ‘Alle kinderboerderijen rookvrij’

Kinderen geven bijen de ruimte in Zundert

18:27 ZUNDERT - ,,Zo willen we de bloemen dichterbij de bijen brengen in Zundert en de bijen dichterbij de bloemen." Wethouder Patrick Kock legt het in de stromende regen liefdevol uit aan de groepen 3 en 4 van basisschool De Zonnebloem. Ze planten samen een kastanjeboom, de Zundertse Vincent van Gogh, op het grasveldje aan de Nederven.