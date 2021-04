Kinderboekenschrijfster kruipt in ziel Troeteleik A58: ‘Die boom heeft een verhaal, dat voelde ik meteen’

Depla over 538 Oranjedag met 10.000 bezoekers: ‘Natuurlijk begrijp ik boosheid van Bredase horeca’

14 april BREDA - De gemeente Breda is drie weken geleden benaderd of ze interesse had in het organiseren van een Fieldlab-evenement. Enkele dagen later bleek dat het om 538 Oranjedag ging. Pas afgelopen dinsdag heeft het kabinet definitief het sein op groen gezet.