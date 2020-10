Kindcentrum De Wisselaar biedt Bredase wijk meer dan onderwijs alleen

BREDA - Transparant en open, met ruimte voor samenwerking tussen de groepen. Met een brede trap, die ook tribune kan zijn bij een spreekbeurt of voorleesmoment. En een speelplein dat uitstraalt wat school te bieden heeft: uitdagend, oplossingsgericht onderwijs. Kindcentrum De Wisselaar is een aanwinst voor de wijk.

Quote School moet een plek zijn waar kinderen graag komen Eric Gladdines, directeur De Wisselaar De 160 leerlingen van de school hebben het pand aan de Vlaanderenstraat na de zomervakantie al in gebruik genomen. Inmiddels is ook het nieuwe schoolplein ingericht. Daarmee is de laatste grote klus aan Kindcentrum De Wisselaar in Breda-Noord geklaard. Morgen, vrijdag 16 oktober, viert de school het openingsfeest. Het officiële gedeelte is afgeblazen, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Met trots laat directeur Eric Gladdines het eindresultaat van drie jaar ontwerpen en bouwen zien. ,,Over elk detail is nagedacht. Dit pand is niet alleen een aanwinst voor onze school en kinderopvangorganisatie Kober, dit is een aanwinst voor de hele wijk.”

Welkom

Quote Het is jammer dat we de deuren van dit prachtige gebouw nu niet wagenwijd kunnen openzetten Eric Gladdines, directeur De Wisselaar Daarmee doelt Gladdines onder meer op de gymzaal, waar niet alleen leerlingen actief zijn, maar waar ook sporters uit de wijk gebruik van maken. En het schoolplein blijft na de laatste bel open voor kinderen om er te spelen. ,,School moet een plek zijn waar kinderen graag komen. Dat gevoel wordt versterkt als kinderen zich ook buiten schooltijd welkom voelen.”

Dat woord ‘welkom’ valt even later weer als de grote gele W bij de hoofdingang van het pand ter sprake komt. ,,Die staat natuurlijk voor Wisselaar, maar ook voor ‘welkom’ en ‘warmte’”, zegt de directeur. ,,Het is jammer dat we de deuren van dit prachtige gebouw nu niet wagenwijd kunnen openzetten. In kleine groepjes hebben we een aantal ouders al rondgeleid, maar het liefst zouden we de hele wijk uitnodigen om een kijkje te nemen.”

Leerpleinen

Het open karakter van de school komt vooral tot uiting in de leerpleinen, waar zowel op de begane grond als op de verdieping vier open klaslokalen op uitkomen. Het biedt ruimte voor samenwerking, interactie en onderzoek. ,,Die open structuur is voor iedereen even wennen, maar je merkt dat kinderen zich makkelijk aanpassen. Er heerst rust. De focus ligt op wat er in hun groep gebeurt.”

Volledig scherm Schooldirecteur Eric Gladdines van De Wisselaar in Breda-Noord bij het bouwbord dat de komst van het nieuwe pand aankondigde. © archief BN DeStem

Het gebouw is van alle moderne technieken voorzien, zoals klimaatbeheersing. En het wordt optimaal gebruikt, zelfs het platte dak krijgt een functie. ,,Die richten we in voor biologielessen. Er komen bakken met plantjes, waarvoor de kinderen gaan zorgen. In het voorjaar zetten we er picknicktafels neer. Dan kan er af en toe ook buiten les gegeven worden.”