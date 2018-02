Kimberly: 'Ik heb hele dag liggen huilen in bed'

De zangeres uit Breda voelt zich niet alleen gesteund door haar fans, maar ook door de lovende kritieken die ze kreeg van de The Voice-coaches. Zo noemde Waylon haar een wereldster in de dop en kwam Anouk vrijdag voor haar op. De rockdiva vindt het onbegrijpelijk dat Kimberly het veld moest ruimen. ,,Dat gaat er mis als wij geen punten mogen geven''', aldus Anouk, verwijzend naar het feit dat de uitslag vrijdag volledig werd bepaald door het sms'ende publiek. ,,Het is een idioot volk, they don't know. Dit is hetzelfde als je mensen het songfestivalliedje laat kiezen. Dat moet je aan mensen overlaten die er een beetje verstand van hebben. Ik vind het heel erg.''



Kimberly is blij met de reactie van Anouk, maar onthoudt zich van commentaar over de manier waarop is gestemd. Veel liever blikt de richting toekomst, zoals naar de finale van komende vrijdag. ,,Ik gok dat Jim van der Zee wint en anders Demi van Wijngaarden. Die laatste heeft nog een gigantische achterban van haar The Voice Kids-tijd.'' Ze gunt het goud trouwens ook aan Nienke Wijnhoven en Samantha Steenwijk. ,,Mmm, ik had ook wel in de eindshow willen staan. Gelukkig wacht mij nog veel moois. Zo mag ik meedoen met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. Hoe gaaf is dat! Als ik daar aan denk, drogen de tranen om plaats te maken voor een grote glimlach. Want, weet je? Nederland is nog lang niet van me af.''