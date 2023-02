Kilo's xtc, speed en vuurwapen gevonden bij pillendrukkerij in Breda

‘Juweeltjes’ is een boek over dierbare sieraden: ‘Achter een knoopje kan een diep gevoel schuil gaan’

BREDA/RAAMSDONKSVEER - Achter een sieraad of simpel knoopje schuilen soms schrijnende verhalen, maar ook herinneringen aan die lieve opa of een jong overleden zusje. Letta Karskens bracht de verhalen samen in een boekje.