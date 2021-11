Kilo coke, luxe spullen en 2800 euro cash in huis, maar 'zou mij met mijn witte kop wat worden verweten?’

Inspraak bij plaatsing van een laadpaal in Breda is bijna niet mogelijk

BREDA - Het is niet vanzelfsprekend dat de bewoners van een straat of buurt in Breda worden betrokken bij de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s. Wie op de hoogte wil blijven van zo’n ontwikkeling, kan maar beter speciale websites in de gaten houden.

9 november