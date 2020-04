Kiki Bertens doneert dozen vol kleding en schoenen aan Amphia voor revaliderende coronapatiënten

,,Ik schrik me dood”, zegt Matwé Middelkoop als hij voor de deur van Amphia ziet wat zijn idee om overbodig geraakt tennismateriaal af te staan aan het ziekenhuis los heeft gemaakt. Revalidatie-artsen, fysiotherapeuten, specialisten, communicatie-medewerkers blijken maar wat blij te zijn met het aanbod van de Bredase tennissers Kiki Bertens en Matwé Middelkoop om dozen vol met shirts en gloednieuwe schoenen ter beschikking te stellen aan coronapatiënten.

Spontane actie

,,Zaterdagavond kreeg ik het idee. Kiki wilde dolgraag meedoen. Ziekenhuis gebeld en dat reageerde verrassend enthousiast”, zo schetst dubbelspelspecialist Middelkoop de start van een spontane actie. Als professionele tennissers hebben de twee de beschikking over ‘zoveel schoenen en kleding als we willen’, laat Middelkoop weten als hij al het materiaal uitstalt voor het Amphia.

De twee worden uiteraard geacht steeds in de nieuwste collectie van hun sponsor (Fila voor Bertens, Mizuma en Bidi Badu voor Middelkoop) te spelen. Die voorraad wordt nu amper aangesproken. ,,Dan kan ik het weggooien of weggeven aan mensen die ik er blij mee kan maken. Aan coronapatiënten bijvoorbeeld”, zegt Middelkoop.

Quote Als coronapa­tiën­ten eindelijk het ziekenhuis mogen verlaten, wacht hen nog een heel revalida­tie­tra­ject. Hoe mooi is het dat je dat bij ons kunt doen op de schoenen van Kiki Bertens Evelien Pirard, Revalidatie-arts

Revalidatie-artsen Evelien Pirard en Eline Nelissen leggen uit waarom ze zo blij zijn met het spul. ,,Als coronapatiënten eindelijk het ziekenhuis mogen verlaten, wacht hen nog een heel revalidatietraject. Hoe mooi is het dat je dat bij ons kunt doen op de schoenen van Kiki Bertens. Ik zie het als een stimulans in een periode dat alles tegenzit”, zegt Pirard. ,,Het is voor hen gewoon ontzettend leuk om dit te krijgen. Een geluksmomentje”, vult Nelissen aan.

Nauwe samenwerking

Albert-Jan Mante, voorzitter van de Raad van Bestuur van Revant stipt aan dat zijn revalidatiecentrum nauw samenwerkt met Amphia. ,,Het is een mooi dubbelspel”, klinkt het gevat.

Na de zware tijd in het ziekenhuis is bewegen en sporten erg belangrijk, zo ziet Giel Baaij van Amphia het mooie van de geste van de beide Bredase tennissers. Alleen de aandacht al die de twee hebben voor de mensen die terugknokken wordt door alle aanwezigen gezien als een ‘zonnestraal’ in donkere tijden.

Volledig scherm Matwe Middelkoop (R) levert mede namens Kiki Bertens spullen af bij Amphia aan Peter van der Velden. Schoenen van Kiki Bertens. © Pix4Profs/René Schotanus

Kiki Bertens kon donderdag niet bij de overhandiging zijn. ,,Ze heeft we heel speciale schoenen meegegeven”, zegt Middelkoop. ,,Voor haar op maat gemaakt met haar naam erop.” Wie schoenmaat 43 heeft mag de Fila’s aantrekken. De Mizuma’s van Middelkoop zijn er alleen in maat 44,5. ,,We krijgen in deze periode krijgen heel veel aangeboden”, zegt Baaij. ,,Dit is wel bijzonder.”

Betrokkenheid