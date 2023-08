Kijktip: Jelka van Houten transformeert interieur in Breda

Pim (71) ontdekt gedumpte deelscoo­ter in Mastbos en schrikt: ‘Nog nooit gezien’

BREDA – Pim Tiddens (71) wist niet wat hij vrijdagochtend zag, bij zijn dagelijkse ronde door het Mastbos met de hond. Midden in het bos lag een elektrische deelscooter in het water. De plas, die liefkozend het ‘hondenpoeltje’ wordt genoemd, was mogelijk het eindpunt van een crossrit door het bos. ,,Beetje sneu, sommige mensen vinden dit blijkbaar normaal”, reageert de boswachter.