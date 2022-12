Kijkje achter de schermen bij rioolwaterzuivering in Breda: ‘Soms komen we een schoen of een gebit tegen’

GenX gevonden in West-Bra­bants rioolwater

BREDA - In de waterzuivering bij Bath zijn sporen van de omstreden stof GenX aangetroffen. Volgens waterschap Brabantse Delta gaat het niet om hoge concentraties, maar is de vondst wel ‘aanleiding voor vervolgonderzoek’, want het spul moet ergens in West-Brabant in het riool terecht zijn gekomen.

17 januari