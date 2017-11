Kijk uit voor de flitsers op de A16 en A4

Breda: villawijk Ruitersbos stelt B & B en Airbnb aan de kaak

7:31 BREDA - Buurtvereniging Ruitersbos in Breda-Zuid wil van de gemeente weten hoe het verder moet met initiatieven voor een B & B en Airbnb. De vereniging zwengelt de discussie aan nu vergunning is verleend voor een B & B in de Burgemeester Guljélaan. Net als zes buren van de B & B tekent de vereniging bezwaar aan.