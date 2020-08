'Kijk naar die blije koppies achter die bal en je ziet hoe superleuk het is’

ZUNDERT - Kaya uit Zundert was 10 jaar, toen haar vader met het idee kwam dat het misschien leuk was als ze ging voetballen. Goed plan, vond Kaya. Er was maar één probleem: er was geen team in de buurt waar ze terecht kon.

Kaya heeft het syndroom van Down. Dat maakt dat het voor haar ingewikkeld is om mee te draaien in een regulier voetbalteam. Dat zag ook vader Bas de Cocq. Hij aarzelde niet. Als jeugdtrainer stapte hij naar het bestuur van zijn club VV Zundert en stelde voor te starten met Voetbal op Maat. ,,Een jeugdteam met spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking.”

Moeilijk te bereiken

Nu, twee jaar later, kijkt hij terug op die eerste training. Drie leden telde het team van zijn dochter. ,,Want al zijn er in de gemeente Zundert naar schatting zo'n 55 kinderen met een beperking, het is nog niet zo makkelijk die te bereiken.”

Daar speelde bijvoorbeeld de AVG een rol in, een toen nieuwe wet voor privacybescherming. ,,Die maakte dat we geen lijst konden opvragen met namen van mogelijk geïnteresseerden.” Dus? ,,Ging ik zelf de hort op.” Bij Het Kasteel in Breda (de school van Kaya), in de busjes die kinderen naar het speciaal onderwijs brengen, overal trok De Cocq aan de bel.

Volledig scherm Het team van Voetbal op Maat tijdens een training bij hun club VV Zundert. © Bas de Cocq Inmiddels telt het team zeven leden. Spelers met een leeftijd tussen 10 en 17 jaar. Jongens en meisjes door elkaar. Allemaal: ,,Stralend als ze in het veld staan.” Het samen zijn, zegt De Cocq. ,,Het lekker bewegen in de buitenlucht. de lol die ze hebben met elkaar. Het is superleuk.”

Aangepaste sporten

Dat beaamt Gitte Hommel. Als buurtsportcoach van Zundert maakt zij zich hard voor de komst van meer mogelijkheden in haar gemeente voor (jeugd)sporters met een beperking. Inmiddels is er al een atletiekteam, een zwemclub en is in Rijsbergen de stichting Prisma gestart met Boccia, een paralympische miksport.”

,,Zo komt er langzaam steeds meer", zegt Hommel. ,,Via de website unieksporten.nl is op te zoeken wat er is. Niet altijd in Zundert. Maar door ons netwerk met collega's in de regio kunnen onze inwoners ook elders sporten. En andersom.”

Wie aarzelt: ,,Kan bij ons terecht. Wij kunnen ervaringen laten uitwisselen, cursussen aanbieden, vragen beantwoorden.” Alles om de drempel om te gaan bewegen ook voor mensen met een beperking zo laag mogelijk te maken.

Isolatie kwetsbare kinderen

De Cocq droomt inmiddels verder. ,,We hopen snel op meer aanwas. Zodat we met tien leden groot genoeg zijn om ons bijvoorbeeld aan te sluiten bij de voorjaarscompetitie van de KNVB.”

Zaterdag stapt hij met co-trainer Jip Walter om 9.30 uur met zijn jongens en meiden voor het eerst na de zomerstop het veld weer op. Het team: ,,Zal wel wat kleiner zijn dan gewoonlijk.” Want na maanden van corona, waarin gezinnen met een kwetsbaar kind veelal in thuisisolatie zaten, is het best eng om je zoon of dochter weer te laten sporten.

,,Doe het toch maar", adviseert De Cocq . ,,Waarom? Kijk naar die blije koppies die achter die bal aanrennen en je weet het", lacht hij.

Open trainingen Op de woensdagen 2 en 9 september van 18.30 tot 19.30 zijn er in samenwerking met de Buurtsportcoach Zundert bij VV Zundert open trainingen van Voetbal op Maat. Voor meer informatie: voetbalopmaat@vvzundert.nl of 06-36125457