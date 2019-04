‘Kiezen voor doen’ leidt bij Boaz Adank telkens weer tot onrust

Dat Breda een tegenprestatie in wil voeren voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, is al sinds mei vorig jaar bekend toen de coalitie het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ presenteerde. Maar toen wethouder Boaz Adank (VVD) in januari het voorstel lanceerde hoe die tegenprestatie vorm wordt gegeven, viel dat toch bij veel mensen en instanties rauw op het dak.

Donderdag werd het voorstel uiteindelijk door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Maar niet voordat het op tal van punten gewijzigd werd. Zo tellen structureel vrijwilligerswerk en mantelzorg nu wel mee als tegenprestatie. Ook hoeft de tegenprestatie niet per se 20 uur per week te zijn, maar kan dat ook minder. Het waren de coalitiepartijen (VVD, D66 en PvdA) die het voorstel door de raad loodsten. Adank liet het gewillig gebeuren.

Ondertussen is er nog steeds veel niet duidelijk over hoe die tegenprestatie in praktijk ingevuld wordt. ‘Laten we maar gewoon beginnen en dan zien wel hoe het gaat lopen,’ is de houding die Adank uitstraalt.

Olifant in de porseleinkast

Als iemand de VVD-slogan ‘Kies voor doen’ in de praktijk brengt in Breda, is het Adank wel. Maar dat doet hij dan wel als een olifant in de porseleinkast. Het tegenprestatie-voorstel knalde hij er in, zonder daarover eerst met (organisaties van) bijstandsgerechtigden te communiceren. Ook maatschappelijke organisaties, bij wie de mensen de tegenprestatie moeten uitvoeren, voelden zich overvallen.

Het gevolg: een hoop onrust en veel gedoe. Diverse sessies in de gemeenteraad leidden enkel tot meer verdeeldheid in de politiek, terwijl juist alle partijen- van links tot rechts - in principe wel voor een vorm van tegenprestatie zijn om mensen die langdurig aan de kant staan weer te activeren.

Politiek chagrijn

Als Adank van te voren meer mensen en organisaties had geconsulteerd en iets meer tijd had genomen, had er een veel meer gedegen en voldragen voorstel kunnen liggen, zonder alle maatschappelijke onrust en politiek chagrijn.

Adank - toch al bijna vier jaar wethouder - lijkt niet te leren van eerdere dossiers waarbij hij ook alles en iedereen op de kast jaagde. Dat gebeurde bij het evenementenbeleid, het parkeren in de Belcrum en het verlengen van de winkelsluitingstijden. Telkens werden er plannen gedropt zonder dat betrokkenen zich gehoord voelden en die na veel gekrakeel weer bijgesteld moesten worden.