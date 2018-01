Kieswijzer Breda: 'Bonus voor het vergroenen van mijn tuin?'

BREDA - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over.

Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. U kunt vanaf vandaag ook meebeslissen welke stellingen u het belangrijkste vindt. Onder dit verslag van de eerste gesprekken, vindt u de stellingen terug waarop u kunt stemmen. Uiteindelijk houden we per gemeente twintig stellingen over voor onze Kieswijzer, die eind februari klaar is.

Gesprekspartners:

- Lidwien Hupkens, creatief directeur van evenementenbureau Stroom Events

- Dennis de Poorter, architect bij DpD Architectuur en voorzitter Bond van Nederlandse Architecten West-Brabant

- Robert Maaskant, ondernemer en oud-trainer NAC

- Peter Werther, eigenaar Hotel Mastbosch en voormalig voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda

- Nicole van Son, bestuursvoorzitter basisscholenkoepel INOS

Openbare ruimte

Lidwien Hupkens: ,,Ik pleit voor meer eigen evenementen, minder 'van buiten'. Als ik kijk naar een event als 538Koningsdag, dan denk ik: leuk, maar wat heeft de stad daar aan? Dat soort evenementen hoeft wat mij betreft niet in de binnenstad plaats te vinden.''

Peter Werther: ,,Dance, jazz, je zou het wat beter moeten spreiden over de stad. Met themapleinen, bijvoorbeeld. Dan kun je daaromheen de omgeving inrichten.''

Robert Maaskant: ,,Daar ben ik voorstander van. Je moet ervoor zorgen dat een stad levendig blijft. Dus niet alles weghalen.''

Natuur

Robert Maaskant: ,,Een bonus voor het vergroenen van mijn tuin? Hoe dan? En hoe controleer je dat? Gaan ze het aantal stenen in mijn tuin tellen? Of moet ik een pot groen bij het tuincentrum kopen?''

Peter Werther: ,,Je zou een korting kunnen krijgen op je woz-waarde.''

Dennis de Poorter: ,,Het is wel een probleem. Bekijk de satellietbeelden op Google Maps en je ziet veel stenen tuinen. Wie een bepaald percentage van het tuinoppervlak vergroent, kan best een bonus krijgen. Dat kan de gemeente steekproefsgewijs controleren. Een bonus lijkt me dan een goede beloning.''

Samenleving

Nicole van Son: ,,Met thematafels probeert de politiek de burger wel te betrekken. Maar je ziet gewoon dat het niet werkt. Burgerparticipatie is doorgeschoten naar een schijndemocratie. De gemeente zet een pot geld op tafel en neer en zegt dan: zoekt het maar uit. Telkens dezelfde instanties trekken aan het touwtje, mogen dat geld proberen te verdelen. Dat kan beter.''

Robert: ,,Advies van mensen die geen verantwoording moeten afleggen, is in mijn ogen niets waard. Wie controleert dat? Houd de politiek gewoon bij de politiek.''

Openbare orde

Peter Werther: ,,Het loopt wel uit de klauwen met de wildgroei aan horeca. Vroeger was de Grote Markt een mix van retail en horeca, nu zie je enkel nog die laatste groep. De gemeente moet kwaliteit boven kwantiteit stellen. In de bestemmingsplannen zit geen duidelijke scheidslijn meer tussen horeca en retail. Horeca is geen vervanger van retail. De grootste bedreiging voor de stad is dat het een groot funcentrum wordt, dat de echte Bredanaars niet meer in de stad komen.''

Lidwien Hupkens: ,,Je zou je dagelijkse boodschappen in het centrum moeten doen. Dat mis ik een beetje.''

Wonen

Dennis de Poorter: ,,Uitbreiden in het buitengebied is nergens voor nodig. Er is meer dan voldoende ruimte om te bouwen binnen de grenzen van de stad. En dan hoef je echt niet per se de hoogte in. Kijk eens naar het CSM-terrein, wat daar wel niet mee gedaan kan worden. Dat is voor Breda een enorm terrein, midden in de stad, dat nog ontwikkeld moet worden. Ook de ontwikkeling rond het station voegt heel wat toe.''