Kielegatters vieren carnaval voor twee

Hoe de ‘onschuldi­ge’ partydrug ketamine vier Brabantse jongens geestelijk sloopte

BREDA - Een depressieve verslaafde springt van een viaduct in Brabant. Hij overleeft de klap, maar anderen zijn minder fortuinlijk. Steeds meer jonge mensen gaan mentaal ten onder aan de populaire partydrug ketamine. Vier verslaafde jongeren vertellen over hun nachtmerrie. ‘Het is een sluipmoordenaar’.

26 februari