Kielegatse vrijmarkt is een gat in de markt

,,Kijk nou, voor vijf euro!" Bregje van Elst is in haar nopjes met haar zojuist aangeschafte bruidsjurk. Precies waar ze voor kwam. ,,We gaan elk jaar met ons vriendinnenclubje gelijk verkleed. Dit jaar hebben daar een bruidsjurk bij nodig." Ze boft dubbel want de gevonden bruidsjurk past haar over anderhalve maand nog steeds. ,,Dit model is babyproof", zegt de vier maanden zwangere Bredase.

Tranen in de ogen

Marieke Dijkman, samen met Bregje op koopjesjacht, heeft een tas vol hoeden, en verschillende carnavalsjasjes. Haar partner gaat feestvieren in een Flintstone-pak. ,,Dat weet hij zelf nog niet", zegt ze lachend. Het meest verguld is Dijkman met een handgemaakt jasje vol knopen, ooit gedragen in de grote optocht. Het verhaal kreeg ze er gratis bij van de verkoopster. ,,Bijna met tranen in de ogen nemen sommige verkopers afscheid van hun kleren", zegt ze.

In de zaal van Strand Binnen staat een stralende Sjoukje Mulders. ,,Ik hoop dat alle verkopers zo'n succes hebben", zegt ze. Al geldt ook voor Mulders dat sommige stukken haar aan het hart gaan. ,,Maar ik heb nu eenmaal te veel en sommige dingen zijn gewoon te mooi om in een kast te blijven liggen." Het overvolle kledingrek dat ze aan het begin van de middag had, is al na een uurtje verkopen zo goed als leeg. Verkopers Ingeborg Bijl en haar vriendinnen gaan, net als het clubje rond Bregje, gelijk gekleed op pad. Ingeborg verkoopt net het hoedje dat hoorde bij hun thema 'de paarse heidezangeressen'. Haar hoedje uit het jaar dat ze 'een zilveruitje hadden', wacht nog op een koper. ,,Ik heb werkelijk bij bijna alles getwijfeld of ik er wel vanaf wilde", geeft Ingeborg toe.

Geen emotionele binding

De mannen van CV Simpel nemen zonder enige emotionele binding afscheid van enkele poppen die twee jaar geleden nog hun carnavalswagen sierden. ,,Meestal verkopen we een wagen in één keer", zegt Simpel-voorzitter Dennis Nuitermans. ,,Nu verkopen we hem in delen." Ook de bijzonder fraaie, handgemaakte hoeden met foam, lichtjes en veren van Caatjes hoeden Festijn. krijgen veel bekijks. ,,Het is maar een hobby", zegt Caatje, alias Carla Viellevoye. ,,Normaal verkoop ik ze via facebook of Marktplaats. Maar dit is ook wel heel erg leuk om te doen."