Kielegatse kroegen zijn er (bijna) klaar voor

In de kantine van Advendo regent het binnen even hard als buiten: ‘Geen idee hoe groot de schade is’

BREDA - Noodweer ruïneert het clubhuis van Advendo. De Bredase voetbalclub zit weer eens in zak en as. Toch is er hoop. ,,Misschien is wat ons nu overkomen is wel een goede reden om door te pakken met de nieuwbouw.”

22 februari