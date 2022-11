Kielegatse carnavalsgeschiedenis barst uit 'hobbykamer’ van Bredanaar Rob Thomassen

Prinsenpakken tussen kinderkleding

Thomassen heeft de liefde voor carnaval meegekregen via zijn vader. Nota bene een geboren Rotterdammer die zich helemaal genesteld heeft in de Brabantse carnavalscultuur. De ruimte die Thomassen momenteel tot zijn beschikking heeft is beperkt maar wordt optimaal benut. Boekenkasten vol boeken, schappen en vitrinekasten vol erespeldjes en schappen vol plastic dozen met nog uit te zoeken spullen.

Leutfeest in vervlogen tijden

Het verzamelen van voorwerpen is leuk. Thomassen krijgt geregeld spullen aangeleverd en is dan avonden bezig met het rubriceren ervan. Minstens zo leuk, als hij heel eerlijk is misschien nog wel leuker, is het verzamelen van kennis. ,,Ik vind het heerlijk om te spitten in Delpher, dat is een online krantenarchief.” Op zoek naar ‘nieuwe’ informatie over het leutfeest in Breda in vervlogen tijden.