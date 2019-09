Kielegat zet Oelie d'un Hofnar aan de kant: ‘De stomerij wilde mijn narrenpak niet meer stomen’

Laaggelet­ter­den nemen BN DeStem onder de loep: ‘Best moeilijk’

17 september BREDA - Voor de meeste mensen is lezen en schrijven net zo vanzelfsprekend als ademhalen. Toch leven er in Nederland zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden. Voor deze mensen is het invullen van een simpel formulier soms extreem moeilijk. Om hier wat aan te doen is er nu het Taalpanel Breda. Deze groep ex-laaggeletterde ervaringsdeskundigen keuren teksten op leesbaarheid. Om te testen hoe ze dat precies doen nam het panel een tekst onder de loep van BN De Stem.