Kielegat schrapt deel carnavalsprogramma, mogelijk wel aangepaste optocht

Het Kielegats motto voor carnaval 2022 is ‘Me doen’ut deez’jaor dubbel’. ,,Helaas lijkt dit motto meer betrekking te hebben op het coronavirus en niet op carnaval”, meldt de stichting in een persbericht.

De huidige maatregelen zouden te veel impact hebben, vandaar dat al een deel van het programma geschrapt is, waaronder de nieuwjaarsreceptie en Kielegatse vrijmarkt. Voorzitter Lucien Verhoef: ,,We huilen met dubbeldikke tranen, maar we vegen ze dubbel zo snel weer weg en rechten onze rug. We zien bij een aantal evenementen wel degelijk mogelijkheden, bij eventuele versoepelingen.”

Volgende persconferentie

Half januari, na de volgende persconferentie, wil het bestuur pas definitief beslissen of onder meer de grote optocht en brakkensliert in een andere vorm misschien toch door kunnen gaan.

Anders dan vorig jaar is tevens al besloten om dit seizoen slechts een beperkt digitaal programma voor te bereiden. Verhoef: ,,Ondertussen denkt een hele groep vrijwilligers na over alternatieve scenario’s. We hopen dat we in 2022 toch een aangepast carnaval in elkaar kunnen zetten dat recht doet aan onze stad.”

Faantelaand

Ook Carnavals Organisatie Raamsdonksveer (Faantelaand) wacht in spanning de persconferentie in januari af, zegt voorzitter Louise Schneider. ,,We gaan in conclaaf met de organisaties van de twee andere kernen (Geertruidenberg en Raamsdonk) en met de gemeente”, aldus Schneider. ,,Maar gezien de huidige situatie achten we de kans niet zo groot dat een optocht door kan gaan.”

Boemeldonck

In Boemeldonck (Prinsenbeek) volgt deze week nog overleg met alle betrokken clubs, meldt Robbert Janssen, bestuurslid van de BAK (Beeckse Algemene Karnavalsstichting). ,,We willen alle opties bekijken, die we van diverse kanten aangereikt krijgen. Dat gaat van uitstel tot een alternatieve optocht. Een volledig normale optocht zal een moeilijk verhaal worden.”

