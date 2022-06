Kickboksen tegen overgewicht en verveling in de Wisselaar

Het is niet moeilijk om jezelf Rocky Balboa te wanen afgelopen zondag in het gymlokaal van basisschool de Wisselaar. Uit de muziekboxen klinkt Eye of the Tiger en alle kinderen lopen er stoer bij met hun gloednieuw bokshandschoenen.

Ook aanwezig is Europees kickbokskampioen Esma Hasshass die vandaag de rol van trainer op zich neemt. ,,Ik wil de kinderen vandaag vooral meegeven dat kickboksen meer is dan alleen sport. Het gaat om zelfdiscipline, zelfkennis en respect voor de ander.”

Verborgen armoede

Lemia Elhaddouti van stichting La Femme Vitaal is het hiermee eens. Zelf ziet ze kickbokstraining vooral als een perfecte uitlaatklep voor allerlei soorten emoties. Een uitlaatklep die niet alle kinderen in de wijk Wisselaar hebben. ,,Veel scholieren hier sporten amper en hebben last van overgewicht. Het Jeugdsportfonds is niet toereikend voor deze buurt.”

Niet alleen is dit subsidiepotje volgens haar te onbekend, ook kampt de Wisselaar met veel verborgen armoede. Daarnaast weten veel kinderen simpelweg niet wat ze leuk vinden. ,,Daarom gaan we vanaf nu elke week in deze buurt een nieuwe sport laten zien aan de jeugd onder begeleiding van een echte prof.”

Subsidie voor scholieren

Het idee voor de kickboksclinic is afkomstig van Olivier Valkenburg en Merlijn van Leerzem. De twee scholieren moesten van het Stedelijk Gymnasium een sociaal-cultureel probleem aanpakken en kwamen al snel uit bij sport. ,,Meisjes met een niet-westerse achtergrond bewegen relatief het minst van alle kinderen en onder hen is kickboksen het populairst, vandaar deze clinic”, vertelt van Leerzem.

De scholieren zijn verder vooral trots dat ze een subsidie wisten te regelen van zo’n 750 euro. Hiermee is al het kickboksmateriaal aangeschaft. Ook het komende jaar zullen deze worden gebruikt voor gratis kickbokslessen op de basisschool. ,,Onze klasgenoten bedachten vaak een postercampagne en dat is het dan. Wij laten hier iets permanents achter in de wijk en dat geeft een goed gevoel.”