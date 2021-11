Kick Out Zwarte Piet demonstreert tijdens sintintocht in Breda, politie voorkomt confrontatie

‘Zundert’ niet verrast door recordop­brengst schilderij Vincent van Gogh: ‘Zijn waarde blijft stijgen’

ZUNDERT - Het is een gigantisch bedrag: op een veiling in New York heeft een aquarel van schilder Vincent van Gogh ruim 31,3 miljoen euro opgebracht. Directeur-conservator Ron Dirven van het Vincent van GoghHuis in Zundert is alles behalve verrast. ,,Alles rond Van Gogh is waardevast. Sterker, zijn waarde als kunstenaar blijft stijgen.”

12 november