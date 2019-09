Kevins Singelloop: ‘De knop ging om toen de bezemwagen me naar de finish bracht’

WIE: Kevin Jongenelis (17) uit Roosendaal

WAT: 5 kilometer

WAAROM: ,,In 2015 heb ik een poging gedaan om de 4 Engelse mijl te lopen in Roosendaal. Dat ging destijds helemaal verkeerd. Het was heel warm, en na zes kilometer was ik helemaal op. Met de bezemwagen ben ik uiteindelijk naar de finish gebracht. Ik was toen 13. At nooit brood, alleen maar cola, chips en snoep. Hartstikke ongezond.”

,,Vorig jaar ben ik begonnen aan de veiligheidsopleiding in Breda. Daar ben ik helemaal veranderd. Ik ben gezond gaan leven en veel gaan sporten. Zwemmen, krachttraining, hardlopen en wandelen. Dat was op het begin veel afzien. Ik heb boeken gelezen over het veranderen van je mindset. Over hoe je jezelf elke dag kunt motiveren. Ik ging brood eten, liet snoep liggen. En ik sport nu elke dag. ”

Quote Ik heb boeken gelezen over het veranderen van je mindset. Over hoe je jezelf elke dag kunt motiveren Kevin Jongenelis (17)

,,Mijn doel is om bij de brandweer te werken. Daarvoor heb je een goede conditie nodig. Ik loop nu 3 kilometer in een kwartier, en druk 52 keer op in twee minuten. Dat had ik vorig jaar nooit gekund. Het stellen van doelen werkt ongelooflijk motiverend.”

,,Het is de eerste keer dat ik meedoe aan de Bredase Singelloop. Ik ben oprecht benieuwd naar de loop, heb er zin in. Ik wil de 5 kilometer onder de 20 minuten lopen. In een wedstrijd kun je vaak net iets meer dan tijdens een training. Misschien dat ik later nog eens een marathon loop. Zou zomaar kunnen. Als je echt iets wilt, dan lukt het. Dat is nu mijn motto.”