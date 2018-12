Keuzestress op bij Top2000 Stembus op de Grote Markt

BREDA - Het is nauwelijks te doen en is het eenmaal toch gedaan, dan volgt er vaak spijt: “Oooh... ik ben die nog vergeten!” Het hoort onherroepelijk bij het stemmen op de Top 2000, van Kerst tot Nieuwjaar uitgezonden door Radio2. De Lijst der Lijsten wordt ‘ie ook wel genoemd, en de luisteraars stellen hem samen. Je kunt op maximaal 35 nummers stemmen die volgens jou in de Top2000 horen. Dat stemmen kan tot en met vrijdag de 7e, ondermeer bij de rondrijdende Stembus. Donderdag deed die Breda aan en op de Grote Markt brachten tientallen mensen hun stemmen uit. En dat zorgde voor keuzestress, want pik er als muziekliefhebber maar eens 35 nummers uit.

Moeder en zoon José en Onno van der Linden uit Etten-Leur en Halsteren stonden verwoed voor een van de tablets te overleggen. “Over Borsato en Robbie Williams waren we het snel eens, Claudia de Breij ook, maar Onno is helemaal gek van The Beatles”, zegt José. “Klopt”, beaamt haar zoon, “dus ‘Roll over Beethoven’ heb ik er in gezet. Maar eigenlijk wil ik al hun nummers er in.” Moeder pleit nog vor Adèle, “omdat er meer vrouwen in moeten”, maar Onno kiest toch ‘A whiter shade of pale’ van Procul Harum. “En iets van Avici moet er nog in, omdat die dit jaar is overleden.”

Herinneringen

Ulvenhouter Peter van den Bosch kiest een selectie die meteen zijn leeftijd verraadt: Talk Talk, twee keer Kate Bush, ‘God only knows’ van The Beach Boys, ‘Shine on you crazy diamond’ van Pink Floyd. Peter is 52 en hij gaat op een “trip down memory lane”, zoals hij het zelf zegt. “Je pakt toch terug naar de dingen waar je herinneringen aan kleven.”

The Wall

Zo gaat de Bredase Jolanda Sanders (50) ook te werk: “Bij iedere levensfase horen nummers, en die groeien met je mee. Pink Floyd hoort bij de periode dat ik mijn man leerde kennen, al was dat op een bluesconcert. Maar we gingen samen naar Berlijn voor de legendarische uitvoering van ‘The wall’, net na de val van De Muur. Bij de geboorte van de kinderen in de jaren ‘90 hoort voor mij muziek van De Dijk en Frank Boeijen. We zijn ook weg van minimal music, componisten als Philip Glass. Maar ja, die kun je weer niet in de Top2000 zetten...”

Zelfde top 3

Dat is ook een beetje de kritiek op de Lijst der Lijsten. De vijftigers met hun voorkeuren domineren de keuze, met ‘usual suspects’ als ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Hotel California’ en ‘Stairway to Heaven’ die bijna jaar in, jaar uit de lijst aanvoeren.