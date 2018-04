Keuze wethouders Zundert stuit op politiek protest

Die drie partijen stonden ook de laatste vier jaar aan het bestuurlijke roer van Zundert. Na de verkiezingen bleken zij nog steeds een meerderheid te hebben. Alleen was die met elf van de negentien zetels wel een stuk smaller geworden. CDA leverde twee en Dorpsbelangen één zetel in ten opzichte van de verkiezingen in 2014.

Die stemmen gingen deels naar Ondernemend Platteland (ONPL) dat van twee naar drie zetels ging en naar nieuwkomer D66, die twee zetels binnenhaalde. Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ) hield er twee en nieuwkomer Lokaal Perpectief (LP) haalde één zetel.

Vernieuwing

Dat geeft, zo menen ONPL, D66, OPZ en LP, duidelijk aan dat de Zundertse kiezer vernieuwing wil. Vernieuwing die is terug te vinden in een politiek akkoord dat in samenspraak met alle zeven partijen tot stand is gekomen. ,,Maar die zich niet vertaalt in het nieuwe college", legt Ellie Kools van ONPL uit.

De vier partijen hadden het liefst gezien dat er op basis van het akkoord profielschetsen waren gemaakt voor nieuwe wethouders. En dat op basis daarvan een bestuur werd gekozen. ,,Ook konden we er mee leven dat de twee grootste partijen, CDA en VVD, een fulltime-wethouder zouden leveren en er dan twee parttimers bij kwamen", zegt Kool. ,,Dan was er een breder college geweest dat meer recht deed aan de uitslag van de verkiezingen."

Met de keuze door te gaan met drie fulltime-wethouders van partijen die tijdens de vorige bestuursperiode ook al in het college zaten, geef je een verkeerd signaal af, denken de vier partijen. ,,Het doet geen recht aan de vernieuwing die we willen uitstralen."

Stabiliteit

Formateur Hans Verbraak (CDA) is het daar niet mee eens. ,,Er ligt een politiek akkoord dat raadsbreed met alle zeven partijen tot stand is gekomen. Dat is de vernieuwing in Zundert. Uit de informatieronde bleek dat alle partijen het liefste drie fulltime wethouders wilden die het akkoord gaan uitvoeren." Naar parttimers is gekeken: ,,Maar dat blijkt in de praktijk vaak lastiger werken dan met fulltimers."

Omwille van een stabiel en krachtig bestuur, lag het voor de hand dat wethouder Johan de Beer van Dorpsbelangen zijn baan houdt. ,,Zijn CDA- en VVD-collega van het vorige college hebben aangegeven niet door te gaan. Hij is dus de enige die over is met bestuurlijke ervaring." Bovendien heeft Dorpsbelangen net als ONPL wel drie zetels, maar haalde meer stemmen binnen.

Dat de vier hun handtekening niet zetten, ziet Verbraak als politiek gebaar. ,,Omdat het akkoord met alle zeven partijen samen is opgesteld, zijn handtekeningen niet nodig. Men heeft zich er aan geconformeerd. En vergeet ook niet dat een meerderheid voor de keuze van drie wethouders was."