Keurmerk garandeert dat Bredase taxichauffeurs de weg weten en beleefd zijn

BREDA -Wie vanaf zondag een taxi neemt op de standplaatsen bij de Oude Vest of Nieuwe Prinsenkade kan er in principe van verzekerd zijn dat de chauffeur de weg weet in Breda, geen korte ritten weigert en zich beleefd opstelt. Op 1 september moet immers elke chauffeur die vanaf die plaatsen werkt over een taxikeurmerk beschikken.

Ook taxi’s die op straat stoppen om mensen mee te nemen, zonder dat ze besteld zijn, moeten het keurmerk hebben. De maatregel heeft als doel de kwaliteit van het taxivervoer in de stad te verbeteren. In de praktijk gaat het vooral om vervoer van uitgaanspubliek (voor de standplaats bij het NS-station is bijvoorbeeld geen keurmerk nodig).

Minder concurrentie

Bijkomend voordeel voor lokale taxirijders is dat op drukke dagen (carnaval, jazzfestival) er minder concurrentie is van chauffeurs van elders uit het land, die dan vaak in Breda een graantje mee willen komen pikken. Hoewel het Bredase taxikeurmerk niet exclusief voor lokale rijders is bestemd, is het voor een chauffeur die sporadisch naar Breda komt weinig aantrekkelijk om het te verkrijgen.

Om het keurmerk te krijgen moeten chauffeurs een workshop van een dagdeel doen, een cursusboek bestuderen met feiten over Breda en een toets met 25 meerkeuzevragen maken waarvan ze er 20 goed moeten hebben. De kosten voor het traject bedragen eenmalig 370 euro, plus 15 euro per maand als een soort abonnement.

Niet moeilijk

Inmiddels hebben 123 chauffeurs de cursus afgerond. “Ik denk dat het merendeel van de mensen die vanaf de standplaatsen werken het keurmerk wel zal hebben vanaf 1 september. Maar er zijn er ook die er van af zien,” aldus taxi-ondernemer Henk-Jan Albricht, die als een van de eersten het keurmerk haalde.

Volgens Albricht is de cursus niet moeilijk. “Iedereen kan dat certificaat halen. Maar ook omdat er een kleine workshop bij is, is het wel nuttig dat mensen er even bij stil staan dat ze een servicegericht beroep hebben.”

Dat laatste denkt ook Paul Martens, de oud-politiechef van Breda die voorzitter is van de stichting die over de keurmerken gaat: “Die workshops leveren hele zinnige gesprekken op.”

Koudwatervrees

Gemopperd wordt er volgens Albricht ook wel door sommige chauffeurs over het verplichte keurmerk. “Het is van de ene kant koudwatervrees, maar het gaat ook over de kosten.”

Taxichauffeurs die een keurmerk hebben, moeten dat met een zuignap bevestigen aan de voorruit van hun auto. Vanaf begin 2020 komt daar verplicht een goed herkenbaar daklicht bij.

Houding en gedrag

De chauffeurs die het taxikeurmerk hebben, committeren zich aan een kwaliteitshandvest waarin een groot aantal regels is vastgelegd. Overtreden ze de regels en willen ze het certificaat houden, dan moeten ze een workshop ‘Houding en gedrag’ volgen (á 110 euro.)

“We gaan actief kijken of chauffeurs zich aan de regels houden, bijvoorbeeld door mysteryguests in te zetten”, zegt Paul Martens.