Kettingbotsing met vier auto's op Claudius Prinsenlaan in Breda

GASTOPINIE Jonge stem telt steeds meer mee in Breda

10:30 Vorige week presenteerde de nieuwe coalitie in de gemeente Breda het bestuursakkoord voor de komende vier jaar. De partijen in de coalitie, bestaande uit VVD, D66 en PvdA, hadden afgelopen maart opvallend veel jonge kandidaten op hun verkiezingslijst staan. En in het bestuursakkoord staan ook veel actiepunten die jongeren zullen aanspreken. Waarom is hier bewust voor gekozen? Welke belangen hebben politici bij jonge mensen?