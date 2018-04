Kettingbotsing met 5 auto's op A58 bij Bavel, weg is weer vrij

Tot 6.00 uur in de ochtend stappen: 'Dit doet Breda goed'

15 april BREDA - Tientallen jongeren gaan zaterdagnacht na het stappen op de fiets naar huis, sommigen pakken verderop een taxi en anderen sluiten hun avond af in de snackbar. Maar om 04.00 's nachts dreunt de technobeat gerust verder in de Graanbeurs aan de Reigerstraat. Want bezoekers van het feest Broeikas mochten in het kader van een proef twee uur langer blijven dansen.