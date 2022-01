Kersvers verbod op motorclubhesjes kan in Breda alweer de prullenbak in

BREDA - Het verbod op het dragen van hesjes van verboden motorclubs, dat eind vorig jaar in Breda is ingevoerd, kan alweer de prullenbak in. Volgens de Hoge Raad is de maatregel in strijd met de vrijheid van meningsuiting.