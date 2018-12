Kerstmarkt Betoverend Breda geopend

Betoverend Breda werd geopend door vier kinderen en burgemeester Paul Depla. Die wenste de paar honderd aanwezigen en andere Bredanaars ‘een geweldige Kerst met iedereen die je liefhebt, en een beetje rust in deze hectische tijd’. Depla: ,,Breda is 365 dagen per jaar betoverend, maar nu nog ietsje meer door dit spektakel met zijn zestig aparte evenementen."

Breda heeft nu behalve de beste binnenstad ook de mooiste, zo hield de presentator het publiek voor. Depla beaamde dat: ,,Maar dat komt vooral door de ondernemers en de bewoners. We doen het met elkaar." Door op een rode knop te drukken, ontstak hij de lichtjes in de kerstboom en bracht hij Careltje 'tot leven'. In het uur daarvoor werd het publiek op de koude Markt, waar opvallend veel beveiliging rondliep, beziggehouden door een dj, die nummers van onder meer Gerard Joling, André Hazes jr. en Guus Meeuwis liet horen. De spreekstalmeester gooide onder de bekende kerstklanken van Mariah Carey (niet aanwezig) mutsen, sjaals en handschoenen het publiek in. Na de opening door burgemeester Depla mocht zangeres Maan (wel aanwezig) de harten van de belangstellenden verwarmen.