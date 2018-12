Kersthow Oranjeboomstraat: Elvis, 17.000 lampjes en de stereo op repeat

De muziekkeuze is in de loop van de jaren gevarieerder geworden. Met dit jaar zelfs een kerst-rapnummer en een kerst uitvoering van Claudia de Breij's ‘Mag ik dan bij jou'. ,,Dat rapnummer, daar kwam Ronald mee", zegt Marie-José. ,,Dat vond hij een heel gaaf nummer en ik dacht: nou vooruit dan. Eens in de vijf jaar moet dat kunnen", voegt ze er lachend aan toe.



Ronald begint in november. Hij graaft de stroomkabels in, sluit alle stekkertjes aan en zorgt dat de muziek het doet. Vier volle weekenden is hij mee bezig. De liedkeuze en de opbouw van de show, is Marie-José's pakkie-an. Zij heeft zich verdiept in de software. Ook Marie-José komt meer dan eens voor de kerstshow haar bed uit. ,,Als ik iets wil weten over de software, dan gaat dat via internet. En dan kan ik wel overdag een vraag stellen, maar dan krijg ik pas zoveel later antwoord. 's Nachts kan ik meteen doorvragen."