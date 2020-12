Kersteditie online Silent Muziekbingo, live vanuit De Avenue in Breda

Voedsel­bank in woonzorg­cen­trum Heksenwiel in Breda moet tijdelijk dicht

14 december BREDA - Het uitgiftepunt van de Voedselbank Breda in woonzorgcentrum Heksenwiel in de Haagse Beemden moet tijdelijk de deuren sluiten. Bij een van de tien vrijwilligers is corona vastgesteld, andere vrijwilligers moeten nu in quarantaine. De voedselbank wil geen risico nemen.