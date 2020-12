Kerstdrukte in de Bredase horeca: ‘We hebben helaas ook nee moeten verkopen’

Praat eens online met een professio­nal over je problemen: ‘In Amerika is dat heel normaal’

21 december BREDA - In Amerika is het heel normaal even de dagelijkse problemen van je af te praten bij een coach. Maar in Nederland willen we het liever zelf oplossen. Waarom? De Bredase Eva Ghysels (41) haalde het Amerikaanse concept naar hier. ,,Het wordt hier nog te veel als een zwaktebod gezien.”