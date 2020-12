Kerstdrukte bij de Voedselbank: heel wat extraatjes voor 1750 Bredanaars

column De slijter is van essentieel belang, maar hoe zit het met dat merk hondenvoer?

15 december Het was een vaste grap. ‘Ben even naar de slijter’, zeiden we op kantoor als we vertrokken voor een afspraak. We vormden destijds een dorstige deelredactie, het assortiment van die speciaalzaak was in onze ogen van essentieel belang.