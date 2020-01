Kerstboomverbranding in Breda verloopt zonder incidenten

VIDEO Burgemees­ter Depla van Breda pleit in nieuwjaars­re­de voor meer lef en minder harde oordelen

20:03 BREDA - Breda moet durven dromen, denken en doen in plaats van te blijven hangen in kritiek en in ‘vinden en veroordelen’. Dat zei burgemeester Paul Depla zaterdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.