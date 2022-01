Kerstboom inleveren tegenover een klein zakcentje in de gemeente Alphen-Chaam

,,Die was van opa en oma.” Kai Vuijk (3) uit Galder wijst in een grote stapel groen feilloos de boom aan die hij zojuist met zijn grootouders naar het inzamelpunt heeft gebracht. Opa Kees gaat het een klein beetje aan het hart. Hij stak de boom zelf uit, mét kluit, en de boom deed het binnen bijzonder goed. ,,Er kwamen zelfs nieuwe scheuten aan.” Toch is het lot van de kerstboom, mét of zonder kluit, in alle gevallen gelijk. Een grote grijper pakt alle bomen bijeen, zowel de fiere boom van opa Kees, als het wat ielige, bijna kale scharminkel dat even daarvoor is afgegeven. Ze belanden tezamen op de vrachtwagen en zullen uiteindelijk eindigen op de composthoop.

Voor in het spaarvarken

In Kai’s hand prijkt een glimmend muntje van 50 cent. Voor thuis, in het spaarvarken. Voor elke ingeleverde kerstboom geeft een van de twee gemeentewerkers een muntje. Nick en Stijn zijn er al de hele middag druk mee. Per fiets brengen ze de bomen per twee tegelijk naar het inzamelpunt aan de Korenbloem.

Volledig scherm Kerstboominzameling in Galder. Nick en Stijn reden af en aan met bomen naar het inleverpunt aan de Korenbloem in het dorp. Opbrengst : 50 eurocent per ingeleverde boom. © Pix4Profs / Johan Wouters

Ondertussen worden er ook bomen verzameld aan de Van Gaverenlaan in Alphen en bij de gemeentewerf en in Galder. Tegen het eind van de middag is het exacte aantal in Galder ingeleverde bomen nog niet bekend. ,,Dan moet ik zo even m’n geld natellen”, zegt de man met de rol glimmende muntstukken. ,,Maar ik schat een stuk of 150.” Daarvan is het leeuwendeel afkomstig van één huishouden.

Flinke ronde

Meer dan 110 bomen zijn bijeengebracht door Sten (8) en zijn zusje Femm (3). Nou ja, met een kléín beetje hulp van hun vader Harvey. Hij reed de trekker met aanhanger voor de kinderen. Ze hebben een fikse ronde gemaakt. Opa’s en oma’s vrienden, bekenden, overal kregen ze bomen mee. ,,En ik zag er ook nog ergens eentje zomaar liggen die hebben we ook meegenomen”, zegt Sten.

Het geld dat ze ophalen gaat net als bij Kai de spaarpot in. ,,Mooi toch om te doen, zo met die jongen”, zegt Harvey. ,,Zij pakken een centje mee en leren meteen dat ze daar ook iets voor moeten doen.”