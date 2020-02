Kerstbomen Breda niet in reservaat, maar in de fik

BREDA - Het is zonde van al die afgedankte kerstbomen die in het nieuwe jaar in de fik worden gestoken, maar het voorstel om ze in Breda te gebruiken als aanplant voor braakliggende terreinen is niet realistisch.

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan Christine de Moor en Hilrieke Nauta, respectievelijk gemeenteraadsleden voor CDA en GroenLinks. Het was de twee politici in de loop van januari opgevallen dat het aantal ‘weesbomen’ dat zich opstapelt langs de Bredase straten alleen maar is toegenomen.

Makkelijk vlamvatten

Deze stapels zijn volgens de twee politici gevaarlijk, omdat ze makkelijk vlamvatten. De Moor en Nauta denken dat de ‘weesbomen’ makkelijk herplant zouden kunnen worden op toekomstige bouwterreinen. Dat draagt bij aan de vergroening van de stad. De raadsleden waren benieuwd of het college brood ziet in zo’n aanpak.

Dat is niet het geval. Om te beginnen is er in Breda nog nooit een stapel weesbomen in brand gevlogen, behalve de officiële brandstapels die de gemeente zelf organiseert. ,,Wij zijn hier dan ook geen verhoofd risico’’, aldus het stadsbestuur.

Quote Kerstbomen die enkele weken in woonkamers hebben gestaan leveren niet een optimaal resultaat op. Burgemeester en wethouders Breda

Wat de herplant van kerstbomen betreft, dat is ook best lastig. Al is het alleen maar omdat de meeste ‘weesbomen’ geen kluit hebben. ,,Bovendien leveren kerstbomen die enkele weken in woonkamers hebben gestaan niet een optimaal resultaat op’’, vermoeden burgemeester en wethouders. En als dat wel het geval zou zijn, dan is het herplanten van ex-kerstbomen ‘erg arbeidsintensief’.

Zelf regelen