Kermisexploitanten zien niks in plan voor familiekermis

Minder attracties met knipperlichten en harde geluiden. Meer grootouders die hun kleinkind voor het eerst laten touwtje trekken. Dat is kort samengevat de gemeentelijke toekomstvisie voor de kermis op het Chassé. Middelpunt van dit familie-uitje moet het Tiroler-dorp worden. Volgens het stadskantoor ‘een plek waar gezinnen even kunnen rusten.’ Opmerkelijk, want de eigenaren zelf weten van niets. ,,Dit is nieuw voor ons. We zijn een Tiroler dorp en ‘s avonds komen er toch echt betere drinkers dan het familiepubliek overdag”, vertelt Jos Roels.

Mede-eigenaar Piet Albers vindt verder dat de mengeling van jong en oud juist de kracht is van het Bredase evenement. Volgens hem met gemak een van de beste najaarskermissen in Nederland. Een serieuze aanleiding om jongeren te weren ziet Albers dan ook niet. Gewelddadige uitspatting zoals bij de kermis in Osdorp komt hij vrijwel nooit tegen. ,,Het publiek is echt niet agressiever geworden en waar mensen samenkomen gebeurt altijd wel wat.”

Foute ontwikkeling

Dat de kermis in Ginneken onlangs wél werd afgelast vanwege de veiligheidsrisico's vinden de twee mannen een foute ontwikkeling. Volgens Roels kun je niet van hen verwachten dat ze alle beveiligingskosten op zich nemen. Albers wijst op zijn beurt naar het politiebureau aan de andere kant van de straat. ,,Laat de politie hier maar wat meer rondlopen. Die kennen de raddraaiers bij naam en ze maken meer indruk dan een jongen met een V-tje op de borst.”

Volledig scherm De kermis in Breda is een van de beste najaarskermissen in Nederland, meent een van de exploitanten. © Pix4Profs-Ron Magielse

Tiny Paashuis van de snoepkraam vindt ook dat de politie in eerste instantie verantwoordelijk is voor de veiligheid in de stad. Hij maakt hierbij de vergelijking met voetbalwedstrijden. ,,Die gaan ook gewoon door dankzij de ME en ondanks de risico’s.” Verder is de kermis in Breda volgens hem een gemoedelijk samenkomen, waar altijd al veel families op af komen.

Het gezin van Tom Dekkers heeft de weg naar de najaarskermis ook gevonden en rust halverwege de middag wat uit op een bankje. Het idee van een familiekermis spreekt hem wel aan, al vindt hij het moeilijk om te definiëren waarin het verschil zit met de reguliere variant. Zoonlief is namelijk gek op attracties met harde geluiden. Of Dekkers wel eens tegen baldadige jeugd aanloopt op de kermis? ,,Ja. Je maakt wel eens mee dat jongeren stoer doen bij de botsauto’s, maar dat gedrag zie je ook in het zwembad.”

Wanneer een paar uur later de avond neerdaalt op de kermis worden de gezinnen gaandeweg vervangen door jongeren zoals Nasser Benazzouz. De jongeman zegt vooral gecharmeerd te zijn van het grote aantal ‘chaotische attracties’ op het plein. ,,Verder is het vooral veel rondlopen en nieuwe mensen ontmoeten.” Benazzouz hoopt dat de kermis in de toekomst ook voor zijn generatie interessant blijft. Vervelende kermisklanten komt hij amper tegen. Dat er soms opstootjes ontstaan komt volgens hem omdat mensen uit verschillende buurten elkaar tegen het lijf lopen. ,,Vechtpartijen zullen er altijd zijn, familiekermis of niet. Meer beveiligers inzetten is de enige oplossing.”

Volledig scherm De kermisexploitanten zijn juist blij met de vele jongeren op de kermis in Breda. © Pix4Profs-Ron Magielse