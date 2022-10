Kermisexploitanten zien niks in plan voor Bredase familiekermis

Kerststal wegens veiligheid niet meer welkom in Bavels complex: ‘Niks mag meer’

BAVEL - Een lichtpunt in de donkere wintermaanden, dat was de grote kerststal voor de bewoners van wooncomplex De Voorne in Bavel. Ineke Boon bouwde de kerstgroep jaarlijks op in het atrium van het gebouw. Dit jaar mag het plots niet meer vanwege de (brand)veiligheid.

21 oktober