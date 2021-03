Kermisexploitanten demonstreren in Breda: ‘Blijkbaar tellen wij niet mee’

Kastelein Parkzicht wil ‘niet het mes op de keel', maar wordt toch door de rechter het café uitgezet

9 maart BREDA - Uitbater Kris van Nieuwland moet binnen twee weken café Parkzicht en de bovenliggende woning aan de Paul Windhausenweg in Breda ontruimen. De rechter is van oordeel dat de huurachterstand aan bierbrouwerij AB InBev dermate groot is dat ontruiming gerechtvaardigd is.