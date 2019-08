Kermis Ulvenhout: een grote trom past best in een botsauto

Ferme dreun

De sfeer op zondagmiddag was lekker loom door de tropische temperatuur. Een enkeling waagde zich aan een ferme dreun tegen de boksbal, maar verder waren het vooral de kleinere Ulvenhoutenaren die zich echt inspanden. Vaak met een ijsje in de hand. Hun ouders keuvelden wat, onder het genot van een drankje. Grappig hoogtepunt van de dag was wel het optreden van blaaskapel De Bosuilen, bij de botsautootjes. Of liever: ín de botsautootjes... Met gevaar voor eigen gebit namen de trompettisten, saxofonisten en de man met de sousafoon plaats in de auto's om al botsend te proberen iets ten gehore te brengen. Het zal niet tot hun muzikale hoogtepunten behoren, maar de lol was er niet minder om. En ze hebben aangetoond dat je ook met een grote trom best in een botsautootje past.