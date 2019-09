Kermis Prinsenbeek en Biks Blaos Festijn willen feestweekend vervroegen

De opbouw van de kermis op de Markt is begonnen, deze zaterdag is de aftrap. Een tussenjaar, noemt Luc Ruben het, als nieuwbakken voorzitter van het Biks Blaos Festijn. ,,Vanwege de onzekerheden op de Markt”, doelt hij op de herinrichting van het plein.

De werkzaamheden zijn echter flink op schot, waardoor de blaaskapellen gewoon op de Markt kunnen spelen. ,,Het hoofdpodium kan daar staan. Daar hadden we vooraf geen rekening mee gehouden. We dachten: laten we de invulling van de ruimte zo flexibel mogelijk houden.”

Horeca haakt aan

Een tussenjaar is het ook, omdat de organisatie de maandag en dinsdag willen inruilen voor de donderdag en vrijdag. ,,We merken dat de eerste twee dagen van de week heel rustig zijn. Naar het weekend toe, op donderdag en vrijdag, nemen mensen sneller vrij en wordt het voor de horeca makkelijker om aan te haken.” Volgens Ruben reageert het gros van de vaste kermisexploitanten enthousiast op de verschuiving.

Het Preuvement gaat dit jaar niet door, omdat pas te laat duidelijk was of daar ruimte voor zou zijn op het plein. ,,Volgend jaar is alles op tijd bekend, en kijken we hoe we de ruimte inrichten. Zo spelen we bijvoorbeeld de kindermolen dichter bij het terras zetten. Kunnen niet alleen de kinderen, maar ook de ouders nog een extra rondje doen.”